

Дочь народной артистки России Веры Глаголевой , супруга хоккеиста сборной России и клуба НХЛ " Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что " нет слов и сил после смерти матери".

" Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом, и мы чувствуем это…" , — написала Шубская под фото матери в своем аккаунте в сети Instagram.