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Дочь Веры Глаголевой заявила, что "нет слов и сил после смерти матери"
Дочь народной артистки России Веры Глаголевой, супруга хоккеиста сборной России и клуба НХЛ " Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что " нет слов и сил после смерти матери".
В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.
" Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом, и мы чувствуем это…" , — написала Шубская под фото матери в своем аккаунте в сети Instagram.
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