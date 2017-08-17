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"Она сражалась": оператор фильма Глаголевой рассказал о последнем разговоре с ней
Оператор последнего фильма Веры Глаголевой — «Глиняная яма» — Александр Носовский рассказал о ее болезни и последнем разговоре с актрисой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Носовский знал Глаголеву 20 лет и много с ней работал. «Она — настоящий кинематографист! Вера Глаголева — мужественный, ироничный человек, который очень любил жизнь, человек, который не сдавался до последнего», — подчеркнула кинооператор.
По его словам, «история с ее болезнью — не вчерашняя», но «все эти годы она стояла крепко». Носовский отметил, что разговаривал с Глаголевой по телефону 12 августа. Артистка рассказала ему о планах 22 августа посетить кинофестиваль в Испании, а 24 августа — кинофестиваль в Казахстане.
« [Она] говорила, как обычно, бойко, мы так весело с ней пообщались! Даже страшно подумать, я не верю, что ее больше нет. У нас планы, у нас досъемки, у нас куча дел, картина в монтаже, раскадровка… У нас куча всего было на сентябрь запланировано», — сказал он.
Носовский отметил, что актриса никогда не говорила о плохом самочувствии и много работала, поэтому «даже трудно было подозревать, что это катастрофа». По словам оператора, за несколько месяцев до смерти Глаголева провела тяжелые съемки в Алексине. " Мы отскакали 16 часов! Вера — это человек до последнего кадра. Она сражалась! Потом мы вернулись домой. Она звонила мне, и мы все время говорили про монтаж" , — отметил Носовский.
Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни. СМИ писали, что причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, эту же информацию подтвердил муж актрисы Кирилл Шубский. Сообщалось, что в последние дни жизни она находилась в немецкой клинике. По одной из версий, у актрисы был рак желудка.
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