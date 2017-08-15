«Неприемлемы методы руководства»: Кизяков объяснил уход с Первого канала



Тимур Кизяков объяснил причины увольнения с Первого канала. Бывший ведущий «Пока все дома» заявил, что не может принять методы управления на телеканале. Его слова передаёт газета «Коммерсантъ»



«Для нас стали неприемлемы методы руководства «Первого канала». Отвечая на обвинения, хочу сказать, что этот скандал, вброс инициирован теми телекомпаниями, которые считают нас конкурентами. Минобразования неоднократно нас проверяло, и после проверок наша репутация не изменилась. Мы продолжим свое дело, потому что видим в этой свой гражданский долг. Проекту «Видеопаспорт» уже 11 лет, а вброс почему-то произошел только сейчас», — заявил Кизяков в интервью " Коммерсанту ФМ".

Ранее стало известно, что Первый канал расторг договор с компанией, производящей передачу " Пока все дома". Причиной для этого стал скандал, связанный с благотворительной частью программы, рубрикой «У вас будет ребёнок». В программе публиковались видеооткрытки с сиротами. В декабре 2016 года выяснилось, что эта рубрика имела дополнительное финансирование. Каждая видеооткрытка обходилась в 100 тысяч рублей, в год программа получала грант от министерства образования и науки на 10 миллионов рублей.

Также выяснилось, что Кизяков судится с другими благотворительными организациями, занимающимися распространением информации о сиротах силами волонтёров. В пресс-службе Первого канала тогда заявили, что не знают деталей взаимоотношений авторов программы с государственными организациями.