Малахов дал первое интервью со съемок «Прямого эфира»

По словам Малахова, он планирует приглашать в эфир молодых людей. «Весь мир переходит в гаджеты и странно не замечать сегодня, кто определяет новую политику. < …> Нельзя не замечать, что сегодня помимо Андрея Малахова и Бориса Корчевникова существует новое поколение людей. С ними интересно разговаривать, их интересно слушать, они могут что-то донести до людей. < …> Пришло время юных героев!» — подчеркнул он.

Ведущий отметил, что сейчас «никому не нужны хорошо сделанные „консервы“ (сюжеты снятые задолго заранее до эфира», поэтому «программа должна быть более актуальной и эксклюзивной». «Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами», — рассказал он.

Малахов добавил, что будет сам ездить по российским регионам и делать выездные программы.