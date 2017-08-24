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Малахов дал первое интервью со съемок «Прямого эфира»
Телеведущий Андрей Малахов рассказал «Комсомольской правде» о новой работе сразу после первых съемок программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1».
По словам Малахова, он планирует приглашать в эфир молодых людей. «Весь мир переходит в гаджеты и странно не замечать сегодня, кто определяет новую политику. < …> Нельзя не замечать, что сегодня помимо Андрея Малахова и Бориса Корчевникова существует новое поколение людей. С ними интересно разговаривать, их интересно слушать, они могут что-то донести до людей. < …> Пришло время юных героев!» — подчеркнул он.
Ведущий отметил, что сейчас «никому не нужны хорошо сделанные „консервы“ (сюжеты снятые задолго заранее до эфира», поэтому «программа должна быть более актуальной и эксклюзивной». «Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами», — рассказал он.
Малахов добавил, что будет сам ездить по российским регионам и делать выездные программы.
Ранее стало известно, что Малахов покинет программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради работы во ВГТРК. СМИ писали, что уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Сам Малахов рассказал в интервью «Коммерсанту», что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. По его словам, на «Первом канале» ему не позволяли брать некоторые острые темы. Например, дело полковника-«миллиардера» Александра Захарченко или отъезд на Украину певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой.
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