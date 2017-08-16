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Тимур Кизяков рассказал, почему ушел с Первого канала
Новый телевизионный сезон еще не начался, но на Первом канале уже произошло много перемен. Андрей Малахов больше не ведет ток-шоу " Пусть говорят" , его место занял Дмитрий Борисов и уже вышло несколько эфиров с его участием. В это время Малахов готовиться стать отцом, так как его супруга Наталья Шкулева беременна. Также канал покинул Александр Олешко. Теперь он будет вести шоу «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ.
Вчера стало известно, что Тимур Кизяков тоже больше не работает на Первом канале. Он целых 25 лет вел развлекательную передачу " Пока все дома" и теперь ее съемки прекращены. Сегодня телеведущий рассказал, почему это произошло. Он подтвердил, что покидает Первый канал и признался, что еще в мае было написано официально письмо для руководства канала, в котором он сообщал о прекращении съемок передачи " Пока все дома".
" В тех условиях, которые сложились, работать больше невозможно. Те методы руководства для нас неприемлемы" , — так звучит основная мысль письма, по его словам. Кизяков отметил, что он сам ушел с телеканала, хотя в СМИ сообщают о том, что его уволили.
Ранее ходили случи о том, что телеведущий покидает Первый канал из-за скандала, который произошел в декабре прошлого года. Тогда благотворительную рубрику «У вас будет ребенок» заподозрили в дополнительном финансировании. Тимур опроверг эти слухи, а также сказал, что постарается продолжить заниматься этим благотворительным проектом так долго, на сколько хватит сил у него и его жены. Он намерен продолжать помогать детям-сиротам. Кизяков также сообщил Радио " Комсомольская правда" , что программа " Пока все дома" не закроется, так как она востребована.
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