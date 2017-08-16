Тимур Кизяков рассказал, почему ушел с Первого канала



Вчера стало известно, что Тимур Кизяков тоже больше не работает на Первом канале. Он целых 25 лет вел развлекательную передачу " Пока все дома" и теперь ее съемки прекращены. Сегодня телеведущий рассказал, почему это произошло. Он подтвердил, что покидает Первый канал и признался, что еще в мае было написано официально письмо для руководства канала, в котором он сообщал о прекращении съемок передачи " Пока все дома".

" В тех условиях, которые сложились, работать больше невозможно. Те методы руководства для нас неприемлемы" , — так звучит основная мысль письма, по его словам. Кизяков отметил, что он сам ушел с телеканала, хотя в СМИ сообщают о том, что его уволили.



Ранее ходили случи о том, что телеведущий покидает Первый канал из-за скандала, который произошел в декабре прошлого года. Тогда благотворительную рубрику «У вас будет ребенок» заподозрили в дополнительном финансировании. Тимур опроверг эти слухи, а также сказал, что постарается продолжить заниматься этим благотворительным проектом так долго, на сколько хватит сил у него и его жены. Он намерен продолжать помогать детям-сиротам. Кизяков также сообщил Радио " Комсомольская правда" , что программа " Пока все дома" не закроется, так как она востребована.

