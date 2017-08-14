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Градского привезли на съемки "Голоса" в инвалидной коляске
Александра Градского привезли на съёмки нового сезона шоу «Голос» на инвалидной коляске. Певца сопровождают помощники. Видео со съёмочной площадки опубликовано в аккаунте Super в Instagram.
Градский передвигается на инвалидной коляске в связи с переломом ноги. Ради съёмок шоу 67-летний певец был вынужден прервать свой больничный. Судьями шестого сезона вокального шоу станет «золотой состав» жюри: Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея. Эти музыканты судили конкурс с первого по третий сезон «Голоса». Проект покинули Полина Гагарина, Григорий Лепс и рэпер Баста. По информации журналистов, организаторы шоу посчитали, что музыканты друг другу не подходили и вызывали раздражение телезрителей.
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