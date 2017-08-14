Алла Пугачева теряет голос

Певица не связывает это с воздействием радиации. По ее словам, к ней ничего не пристает.

Алла Пугачева к огорчению поклонников в последние годы редко выходит на сцену. " Я теряю голос. Просто устала от всего этого" , — сделала певица неожиданное признание.

Логично было бы связать это обстоятельство с посещение Примадонной Чернобыля в 1986 году. Но она отмахивается: " Я как таракан, ко мне ничего не пристает и ничего не действует". А про то визит в зону атомной катастрофы вспоминает так: " Мы не думали о риске. Но мне сказали, что я могу отказаться и не ехать. Для меня же отказаться было немыслимо. Ведь ликвидаторы заказали себе апельсины и Пугачеву".

" Меня попросили надеть шапочку, чтобы радиация не осела. Но я предпочла бант. Меня за этот бантик потом год уничтожали, забыв, где я была и что делала. Еще одна просьба была — не петь грустных песен" , — поведала звезда в передаче " Сегодня вечером".

Вообще, перед поездкой ее долго консультировали, как себя вести на зараженной территории — одеваться в худшее, чтобы потом не жалко было сжечь, ничего не есть, пить только виски, водку или красное вино.

Напомним, Алла Пугачева выступила с сольным концертом в поселке Зеленый мыс в 80 км от города Припять в сентябре 1986 года, спустя полгода после катастрофы на чернобыльской атомной станции. Туда она приехала с Владимиром Кузьминым , с которым у нее на то время был в самом разгаре роман. Именно в Зеленом мысе состоялась премьера их песни " Две звезды" …

За кулисами, вспоминают очевидцы, Пугачева пила прямо из горла красное вино, чтобы вывести из организма стронций. А цветы, подаренные ей местными поклонниками, не брала — боялась, что они могут быть радиоактивными. После той поездки. певице присвоили звание " Ликвидатора".