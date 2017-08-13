Максакова отреклась от России

В России живет ее мать — Людмила Максакова и дети от первого брака. Максакова растит общего с Вороненковым сына, которому полтора года.

Максакова рассказала, что знакомые и родственники пытаются уговорить ее вернуться домой к матери и детям, однако ее это только раздражает. Она не хочет жить в России.

Вороненков был убит 23 марта в Киеве возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Его похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Максакова сразу заявила, что останется в Украине, которую сочла для себя единственным безопасным местом.

В начале 2017 года Вороненков вместе с Максаковой уехал на Украину. Здесь он дал показания по делу о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича

Ранее издание «Life» сообщило, что Людмила Максакова так прокомментировала информацию об убийстве зятя: «Слава господи, что, в конце концов, человека, который так подличал, убили». Мария Максакова отметила, что не разговаривает с матерью.

После убийства мужа киевские спецслужбы приставили к Максаковой мощную охрану.