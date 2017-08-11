Отец Жанны Фриске решился на крайние меры

На сегодняшний день представители семьи Фриске заявили, что будут подавать кассационную жалобу на решение суда. А в случае необходимости пойдут дальше — обратятся в Верховный суд.

Вчера Мосгорсуд постановил взыскать с родных Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей. Эта сумма пойдет на лечение больных раком детей. «По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов», — цитирует президента благотворительного фонда Льва Амбиндера сайт «Комсомольская правда».

Напомним, первоначально эти деньги были собраны всеми неравнодушными на лечение Жанны Фриске. Певица умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После ее смерти родственники не смогли подтвердить использование денежных средств по прямому назначению, а московский суд постановил вернуть деньги фонду.

Однако, процедура возврата затянулась на несколько лет. Теперь же представители фонда должны получить исполнительный лист, который будет готов в течение недели. Далее этот документ направится в службу судебных приставов, которые на его основании возбудят исполнительное производство.

На данный момент приставы устанавливают срок для добровольного исполнения решения суда. Если родные певицы по-прежнему будут сопротивляться, тогда решение будет исполнено в принудительном порядке. Приставы могут взыскать деньги или имущество ответчика.

Как будет проходить эта процедура, сказать трудно. Перовским районным судом было заявлено, что суммарная стоимость наследства Жанны Фриске по самым скромным подсчетам составляет 90 миллионов рублей. Это ее квартира в Шмитовском проезде, машиноместо, автомобиль Range Rover, половина загородного дома и участка в Истринском районе Подмосковья и банковские счета, на одном из который полмиллиона евро.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для погашения долга перед фондом, хватит тех денег, которые лежат на счетах. Однако при всей ясности предстоящей процедуры, конечный результат будет зависеть от готовности родных Жанны вернуть благотворительные деньги. На сегодняшний день, их представители планируют обжаловать решение суда. Если это не поможет, то семья певицы обратится в Верховный суд.