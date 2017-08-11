«Реально плохо»: Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой

Буйнов передал родственникам музыканта письмо от Пугачевой. По словам певца, Пугачева и Слободкин сохранили теплые отношения.

«Алла меня попросила передать близким Слободкина соболезнования и возложить венок на могилу Павла Яковлевича от ее имени. Алла не смогла сама приехать, потому что плохо себя чувствует. Реально плохо. Это не отговорка. Я об этом знаю прекрасно. Тем более, про здоровье не принято шутить», — отметил он.

Накануне Пугачева на своей странице в Instagram попросила прощения у Слободкина. Она назвала его «талантливым музыкантом и композитором», но отметила, что «партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы». «Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Прощай и прости, дружище», — написала певица.

Народный артист России Павел Слободкин скончался 8 августа на 73-м году жизни. СМИ писали, что в последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

В 1966 году Слободкин создал один из первых в Советском Союзе вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», а в 1974-м пригласил туда Пугачеву. Она исполнила песню «Арлекино», которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии.