Дженнифер Лоуренс впервые рассказала о своем романе

На днях 26-летняя Дженнифер Лоуренс , которая до недавнего времени отказывалась не то что комментировать, а даже признавать свой роман с режиссером Дарреном Аронофски , решилась, наконец, рассказать о своих отношениях.

В своем интервью актриса призналась, что 48-летний Аронофски с самого начала произвел на нее необычайно сильное впечатление своим умом и скромностью. «Даррен — настоящий интеллектуал, он получил образование в Гарварде . Но в отличие от большинства выпускников этого заведения, он не повторяет каждую минуту, что он учился в этом знаменитом университете. Он для этого слишком умен!» — заявила Лоуренс.

«У нас потрясающие отношения, полные энергии, что очень меня поддерживает. К тому же, наш роман совершенно не похож на мои прежние. Раньше я всегда ухитрялась построить переусложненные и запутанные отношения, с Дарреном же у меня все иначе…» — призналась Дженнифер. По всей видимости, Лоуренс намекнула на свою предыдущую лав-стори — с Крисом Мартином , совершенно измучившую Дженнифер. Ведь Крис все время разрывался между своей бывшей женой Гвинет Пэлтроу с детьми и Дженнифер, чаще всего делая выбор в пользу экс супруги…

Что же касается Аронофски, то от него Лоуренс просто в восторге. Ее не смущает даже солидная разница в возрасте между ними — в больше, чем в 20 лет. Напротив, как утверждает Дженнифер, ей очень импонирует, какой Даррен «зрелый и ответственный человек». Напомним, что Лоуренс и Аронофски начали встречаться прошлым летом, после того, как познакомились на съемках триллера «Мама!» А в ноябре прошлого года папарацци удалось в первый раз занять их вместе во внерабочей обстановке, когда они обнявшись бродили вдвоем по улицам Нью-Йорка.