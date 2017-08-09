Стритрейсерша Багдасарян будет работать в тверской библиотеке



Скандально известная гонщица Мара Багдасарян отправится в Тверь, где будет жить и работать — в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена.

Ранее в Тверскую область уже было передано и исполнительное производство, по которому злостная нарушительница ПДД будет выполнять обязательные работы.



В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов, или 87 восьмичасовых рабочих дней — то есть всего три месяца. В библиотеке А. И. Герцена от комментариев пока воздержались.