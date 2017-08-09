СМИ: Питт и Джоли раздумали разводиться



Голливудские звезды Брэд Питт Анджелина Джоли передумали разводиться, пишет пресса. Как передает в среду издание US Magazine, через год после расставания супруги вновь находятся на пути к полному восстановлению отношений. Как пишет издание, в необходимости развода засомневалась Джоли. Это произошло после того, как она увидела старания супруга сохранить семью. Издание утверждает, что

уже несколько месяцев Питт и Джоли не предпринимают никаких действий для официального оформления развода.



«Если Питт и Джоли заявят об отказе от развода и о попытке разобраться с ситуацией, то ничего удивительного в этом не будет», — цитирует издание слова источника, близкого к семье. Напомним, в мае 2017 года сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили пока повременить с разводом и попробовать вновь возродить отношения. В начале мая Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок. Сама Джоли впервые прокомментировала развод в феврале.