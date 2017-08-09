Стала известна истинная причина бегства ведущих с «Первого канала»

Как пояснил Горбунов, летом «нет громких новостей, а нужно подогреть внимание аудитории к телевидению, чтобы смотрели». «Малахов на Первом канале с 1994 года. Абсолютно на своем месте. Ему незачем уходить», — подчеркнул он.



В сентябре, когда выйдут новые выпуски шоу «Пусть говорят», «его упавшие было рейтинги снова взлетят и умчатся за горизонт» благодаря скандалу с увольнением.

Еще одной «раскачивающей» лето новостью стал уход с «Первого канала» Александра Олешко. По данным издания, его увольнение связано с тем, что с ним не продлили контракт на 2017 год. Для ведущего якобы не нашлось телепроектов.



Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.







Позже об этом заявили и источники РБК . По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих — двух мужчин.

Затем в СМИ появилась информация, что Малахов и его команда написали заявления об увольнении 7 августа.