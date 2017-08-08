Первый канал прояснил ситуацию с уходом Олешко

«Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год», — говорится в сообщении.

8 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что ведущий ток-шоу «Точь-в-точь» Александр Олешко покинет Первый канал и перейдёт на работу на НТВ