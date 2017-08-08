Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Первый канал прояснил ситуацию с уходом Олешко
В пресс-службе Первого канала прокомментировали сообщения о том, что ведущий Александр Олешко прекратил работу на телеканале. Заявление пресс-службы передаёт РИА Новости.
«Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год», — говорится в сообщении.
8 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что ведущий ток-шоу «Точь-в-точь» Александр Олешко покинет Первый канал и перейдёт на работу на НТВ.
7 августа была опубликована информация, что ведущий Первого канала Андрей Малахов написал заявление на увольнение. По информации журналистов, с телеканала также уволилась вся команда ток-шоу «Пусть говорят». Увольнение Малахова может быть связано с конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят». В настоящий момент ведущий находится на отдыхе в Италии вместе со своей женой. Малахов опубликовал снимок анкеты отеля, где в графе профессия журналист написал «видеоблогер». Журналистам ведущий заявил, что уже принял решение о своих дальнейших планах, однако не стал говорить, каких именно.
Оставить комментарий