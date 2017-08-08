"Я принял решение": Малахов о конфликте с "Первым каналом"



Телеведущий Андрей Малахов заявил, что уже принял решение по поводу своей дальнейшей карьеры. Об этом сообщает паблик Super на странице в Facebook.

По данным паблика, сейчас Малахов находится на отдыхе в Италии. «Я сейчас на яхте у друзей. И я уже принял решение», — сказал он.



О каком именно решении идет речь, ведущий не уточнил.

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК . По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих — двух мужчин.

Затем в СМИ появилась информация, что Малахов и его команда написали заявления об увольнении 7 августа.