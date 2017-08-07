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"Впервые слышим": Первый канал о декретном отпуске Малахова
Андрей Малахов не сообщал руководству Первого канала о том, что планирует взять декретный отпуск. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».
Телеведущий также не сообщал о том, что ждёт с супругой Натальей Шкулевой ребёнка. Никто из коллег Малахова также не уведомил об этом руководство Первого канала.
"На Первом канале об этом впервые слышат, там никто не в курсе того, что Малахов с женой ждут ребенка", - подчеркнул источник в разговоре с LIFE.
В руководстве телеканала отметили, что пара долгое время не могла завести ребёнка. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ведущий популярного ток-шоу «Пусть говорят» уволился с Первого канала, так как не смог добиться от начальства декретного отпуска. Также журналисты сообщили, что ведущий может перейти на ВГТРК. Малахов не прокомментировал эту ситуацию. В настоящий момент телеведущий находится со своей супругой в Италии.
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