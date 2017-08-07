«Впервые слышим»: Первый канал о декретном отпуске Малахова



Андрей Малахов не сообщал руководству Первого канала о том, что планирует взять декретный отпуск. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

Телеведущий также не сообщал о том, что ждёт с супругой Натальей Шкулевой ребёнка. Никто из коллег Малахова также не уведомил об этом руководство Первого канала.

"На Первом канале об этом впервые слышат, там никто не в курсе того, что Малахов с женой ждут ребенка", - подчеркнул источник в разговоре с LIFE.