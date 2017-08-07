Роман Абрамович и Даша Жукова разводятся

Миллиардер Роман Обрамович и меценат Даша Жукова объявили о разводе, пишет РБК.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в заявлении пары.



Абрамовыч будет вместе с Жуковой воспитывать двоих детей: Аарона и Лею, а также останется сооснователем музея современного искусства «Гараж» в Москве и Новой Голландии в Петербурге.



Точная дата свадьбы Абрамовича и Жуковой неизвестна. Ранее Wall Street Journal писал, что пара познакомилась в 2005 году, и поженилась несколькими годами позже.