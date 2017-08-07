Малахов написал заявление об увольнении

При этом, по словам собеседника агентства, пока неясно, подписано ли заявление руководством канала или еще нет.

При этом сам Борисов заявил РИА Новости, что тем, кому «его мало» в новостях «Первого канала», могут смотреть программу «Время» в 21:00, которую он также ведет.

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.