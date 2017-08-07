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Малахов написал заявление об увольнении
Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении с «Первого канала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
При этом, по словам собеседника агентства, пока неясно, подписано ли заявление руководством канала или еще нет.
Актер Станислав Садальский заявил радиостанции «Говорит Москва», что Малахов напишет заявление об уходе 7 августа, и его место займет ведущий Дмитрий Борисов. «Вся команда его уходит, сегодня они пишут все заявления об уходе. Малахов уходит, он больше в эту студию не войдет», - заявил Садальский.
При этом сам Борисов заявил РИА Новости, что тем, кому «его мало» в новостях «Первого канала», могут смотреть программу «Время» в 21:00, которую он также ведет.
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих – двух мужчин.
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