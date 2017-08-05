Малахова на «Первом» могут заменить Панин и Джигурда



Но одним из первых кандидатов считается знаменитый ведущий «Прямого эфира» на телеканале «Россия1» Борис Корчевников , попавший в санкционные списки Украины за свои политические взгляды.



О том, что Андрей Малахов может покинуть Первый канал из-за конфликта с новым продюсером Натальей Никоновой , стало известно в начале августа. Популярный телеведущий, по слухам, не может смириться со сложным характером женщины.

Малахов работал на Первом канале около 25 лет. Он вел такие передачи, как «Большая стирка», «Пять вечеров», «Путь говорят» и ряд других шоу.