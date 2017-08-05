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Малахова на «Первом» могут заменить Панин и Джигурда
В ходе обсуждения кандидатур на вакантное в настоящий момент место телеведущего Андрея Малахова возник вариант с двумя эпатажными звездами шоу-бизнеса, что позволит радикально сменить формат. В числе претендентов называются Никита Джигурда и Алексаей Панин, сообщило ИА Ura.ru.
Но одним из первых кандидатов считается знаменитый ведущий «Прямого эфира» на телеканале «Россия1» Борис Корчевников, попавший в санкционные списки Украины за свои политические взгляды.
Позицию Малахова может занять и брутальный Дмитрий Нагиев, бывший в начале 2000-х ведущим скандального шоу «Окна». Называется вариант с ведущим вечерних новостей и программы «Время» Дмитрием Борисовым. Еще одна кандидатура — ведущий телеканала «ТВК» Александр Смол.
Из представительниц прекрасного пола слухи прочат в замены Малахову Ксению Собчак и Ольгу Бузову. В спиcок, по слухам, может попасть даже депутат Госдумы Наталья Поклонская, блистательно организовавшая акцию против фильма Алексея Учителя «Матильда».
О том, что Андрей Малахов может покинуть Первый канал из-за конфликта с новым продюсером Натальей Никоновой, стало известно в начале августа. Популярный телеведущий, по слухам, не может смириться со сложным характером женщины.
Малахов работал на Первом канале около 25 лет. Он вел такие передачи, как «Большая стирка», «Пять вечеров», «Путь говорят» и ряд других шоу.
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