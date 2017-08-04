Лариса Гузеева: Малахова уже рвут на части



Не только простые телезрители обеспокоены переходом любимица публики Андрея Малахова с Первого канала на канал "Россия1" - звезды поддерживают бессменного ведущего "Пусть говорят" как могут.



Мария Арбатова в социальных сетях поделилась своими эмоциями: "Поменять Андрея Малахова, это идиотизм! Это всё равно, что поменять национальную идею!"

Лариса Гузеева поддержала Арбатову и так прокомментировала ситуацию: "Он высочайший профессионал, неравнодушный и хороший парень. Согласна с тобой, Маша, но рвать его уже начали".

Некоторые подписчики Арбатовой возразили ей, напомнив, что незаменимых сотрудников не бывает, к примеру, после того, как Оксана Пушкина ушла с НТВ ее заменили. Мария возразила, подчеркнув, что найти ведущего для такого сложного шоу непросто: "Однофамилицу нашли, но программа вскоре сдохла, а Оксана тут же начала вести программу на другом канале с высочайшими рейтингами. Да и жанры разные, одно дело снимать и монтировать, другое - вести такое сложное ток-шоу, как "Пусть говорят".

Большинство подписчиков в социальных сетях поддерживают ведущего "Пусть говорят" и пишут в социальных сетях, что будут смотреть программу Андрея Малахова и на канале "Россия1", куда переходит Андрей Николаевич.





Вчера Андрей Малахов на отдыхе встретился с Филиппом Киркоровым , друзья провели дружеский вечер за разговорами. Черезе неделю Малахов вернется в Москву, и мы услышим его версию смена работы.

Пока одна из версий того, что ведущий "Пусть говорят" уволился с Первого канала, где проработал 25 лет - возвращение на канал продюсера, которая стала руководить, в том числе, и проектом Малахова.