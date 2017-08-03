Увольнение Малахова связали с убийством

Кому выгодно сохранить в эфире "Пусть говорят". Ведь это курица, несущая золотые яйца.





Ровно неделя остается до развязки главной драмы телевизионного межсезонья. 10 августа из отпуска выйдет Андрей Малахов и история с его переходом на канал "Россия-1" перестанет прирастать слухами. Знакомый с ситуацией изнутри телевизионщик заявил, что о переходе Малахова с канала на канал было известно еще весной.

"Насколько я понимаю, принципиально решили в апреле. Как я понимаю, не собираются убивать программный бренд и просто будет замена ведущего, но я не представляю, честно, кто может вместо Андрея вести", – цитирует собеседника ТАСС

Принципиальной в этой фразе является словосочетание "убийство программного бреда". В переводе на понятный телезрителям язык она означает, что закрывать резонансную передачу "Пусть говорят" никто не собирается. Ведь зрительский интерес к ней стабильно высок. Например, в апреле 2017-го, по данным аналитического сервиса Mediascope, рейтинг программы составлял 6,2% при доле в 18% (рейтинг -процент целевой аудитории, видевших передачу; доля -процент от количества всех, кто смотрел в этот момент телевизор).





Самые высокие показатели "Пусть говорят" показывали во время нескольких эфиров, посвященных делу Дианы Шурыгиной . При этом на ютьюб-канале каждый выпуск посмотрели еще более 17 миллионов раз.

От доли и рейтинга напрямую зависит стоимость рекламы, которая размещается в программе. Чем больше зрителей смотрят, тем дороже. Золотое время – будничный прайм-там. Под этим термином подразумевается утро, когда все собираются на работу, и вечер (после 19 часов), когда вся семья проводит время с включенным телевизором. В это время, как говорят, стоимость показа одного лишь полуминутного рекламного ролика превышает 1 миллион рублей.

