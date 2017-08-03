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Названа причина ухода Малахова с Первого канала
Ведущий Андрей Малахов решил уйти с «Первого канала» из-за желания нового продюсера «Пусть говорят» добавить в шоу больше политических тем в преддверии выборов. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на анонимные источники.
Неназванные сотрудники телекомпании рассказали, что проблемы в отношениях Малахова и руководства канала начались в мае, когда на «Первый» вернулась продюсер Наталья Никонова. До этого она работала с шоу-конкурентом «Пусть говорят» - «Прямым эфиром» на «России 1».
С появлением Никоновой на «Пусть говорят» добавились политические темы, чтобы «перетрясти блок перед президентскими выборами». По данным статистики, политические темы вызывают меньший интерес зрителей. Летом 2017 года несколько эпизодов «Пусть говорят» были посвящены фильму Оливера Стоуна о Владимире Путине, а также убийству экс-депутата Дениса Вороненкова. Обычно шоу освещало социальные проблемы, например, массовое отравление «Боярышником» или зависимость ведущей Даны Борисовой.
Кроме того, на решение Малахова об уходе повлияло и «отношение Никоновой к программе и работающим над ней людям в целом». «Она не учла, что команда сложившаяся уже», - заявил один из собеседников издания.
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих – двух мужчин
.Андрей Малахов с 1992 года делал сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» (1-й канал Останкино), озвучивал и писал авторские тексты для рубрики «Погода на планете». С 1996-го по 2001 год он был спецкором и ведущим программы «Доброе утро» (ОРТ). С 2001-го по 2004 год вел программу «Большая стирка» (ОРТ). С августа 2005 года и до настоящего момента ведет ток-шоу «Пусть говорят» («Первый канал»). С 1 сентября 2012 года - ведущий субботнего ток-шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым» («Первый канал»).
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