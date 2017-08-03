Названа причина ухода Малахова с Первого канала

Ведущий Андрей Малахов решил уйти с «Первого канала» из-за желания нового продюсера «Пусть говорят» добавить в шоу больше политических тем в преддверии выборов. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на анонимные источники.

Неназванные сотрудники телекомпании рассказали, что проблемы в отношениях Малахова и руководства канала начались в мае, когда на «Первый» вернулась продюсер Наталья Никонова . До этого она работала с шоу-конкурентом «Пусть говорят» - «Прямым эфиром» на «России 1».

Кроме того, на решение Малахова об уходе повлияло и «отношение Никоновой к программе и работающим над ней людям в целом». «Она не учла, что команда сложившаяся уже», - заявил один из собеседников издания.

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК . По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих – двух мужчин