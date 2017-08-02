Британская газета по ошибке выпустила материал о смерти супруга королевы

Об этом пишет издание The Guardian.



Статья была выпущена с заголовком «НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет».



В материале также отмечается, что Букингемский дворец опубликовал официальное заявление в связи с «кончиной» герцога, информацию о похоронах и слова королевы о супруге.







Ранее сообщалось, что 96-летний герцог Эдинбургский Филипп в среду 2 августа в последний раз официально примет участие в публичном мероприятии перед выходом на пенсию.