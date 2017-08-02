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Британская газета по ошибке выпустила материал о смерти супруга королевы

Британские СМИ похоронили супруга Елизаветы II
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Британская газета The Telegraph по ошибке опубликовала новость о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа.
Об этом пишет издание The Guardian.
Статья была выпущена с заголовком «НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет».
В материале также отмечается, что Букингемский дворец опубликовал официальное заявление в связи с «кончиной» герцога, информацию о похоронах и слова королевы о супруге.

Ранее сообщалось, что 96-летний герцог Эдинбургский Филипп в среду 2 августа в последний раз официально примет участие в публичном мероприятии перед выходом на пенсию.
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