Главные события у вас в почте
Британская газета по ошибке выпустила материал о смерти супруга королевы
Британская газета The Telegraph по ошибке опубликовала новость о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа.
Об этом пишет издание The Guardian.
Статья была выпущена с заголовком «НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет».
В материале также отмечается, что Букингемский дворец опубликовал официальное заявление в связи с «кончиной» герцога, информацию о похоронах и слова королевы о супруге.
Daily Telegraph wrongly announces Duke of Edinburgh's death https://t.co/jpRDYGAPC3 #princephilip #monarchy #uknews— Ak Baş (@wittich) 2 августа 2017 г.
Ранее сообщалось, что 96-летний герцог Эдинбургский Филипп в среду 2 августа в последний раз официально примет участие в публичном мероприятии перед выходом на пенсию.
Оставить комментарий