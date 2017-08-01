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Манипуляция? Уйдет ли Малахов с "Первого канала"
Телеведущий Андрей Малахов с помощью слухов о своем уходе может добиваться от руководства «Первого канала» особых условий для себя и своей команды. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сотрудника одного из продюсерских центров, близкого к Малахову.
В то же время собеседник издания допустил, что Малахов действительно может покинуть «Первый канал», но только для того, чтобы «заниматься чем-то совершенно новым и неожиданным для всех нас». «Тем, к чему лежит душа, что для него по-настоящему интересно. У меня есть некоторые предположения, но я не имею права их озвучивать», - подчеркнул источник.
Также сотрудник продюсерского центра опроверг информацию о том, что Малахова мог «выдавить» из эфира ведущий Дмитрий Шепелев. Собеседник агентства подчеркнул, что «эти фигуры совершенно разного масштаба». «Ну как Моська может выжить откуда-то слона?» - удивился он. Также источник отверг версию о том, что у Малахова не сложились отношения с новыми сотрудниками «Первого канала», так как ведущий – «слишком важен, <…> слишком высоко ценится руководством», которое «выполнило бы любые его пожелания».
Накануне, 31 июля, журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов. Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.
Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих – двух мужчин.
Андрей Малахов с 1992 года делал сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» (1-й канал Останкино), озвучивал и писал авторские тексты для рубрики «Погода на планете». С 1996-го по 2001 год он был спецкором и ведущим программы «Доброе утро» (ОРТ). С 2001-го по 2004 год вел программу «Большая стирка» (ОРТ). С августа 2005 года и до настоящего момента ведет ток-шоу «Пусть говорят» («Первый канал»). С 1 сентября 2012 года - ведущий субботнего ток-шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым» («Первый канал»). Также он является главным редактором журнала StarHit.
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