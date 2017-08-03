Андрей Малахов намекнул поклонникам, кто виноват в его уходе

Телеведущий Андрей Малахов намекнул своим поклонникам в Instagram, кто виноват в его уходе с Первого канала.

До сих пор Малахов никак не комментировал слухи о своем уходе с канала, но сегодня опубликовал "Советы руководителям", опубликованные в "Ведомостях".

В статье говорится о том, как предотвратить "выгорание" работника и обращать внимание на его состояние. Фото Малахов подписал тэгом "босс молокосос".

Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущий покидает канал после 25 лет работы на нем.