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Малахов уходит с "Первого канала"
Телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК. Об этом в своем твиттере написал журналист Егор Максимов.
По его словам, «ВГТРК перекупила Малахова». «Во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт)», - подчеркнул Максимов.
ого, говорят ВГТРК перекупил Малахова. во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт).— Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.
Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил в твиттере и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов. «Это [уход Малахова] факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья», - написал он.
Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья https://t.co/ToqQBoGpTA— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 30 июля 2017 г.
Андрей Малахов с 1992 года делал сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» (1-й канал Останкино), озвучивал и писал авторские тексты для рубрики «Погода на планете». С 1996-го по 2001 год он был спецкором и ведущим программы «Доброе утро» (ОРТ). С 2001-го по 2004 год вел программу «Большая стирка» (ОРТ). С августа 2005 года и до настоящего момента ведет ток-шоу «Пусть говорят» («Первый канал»). С 1 сентября 2012 года - ведущий субботнего ток-шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым» («Первый канал»). Также он является главным редактором журнала StarHit.
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