По его словам, «ВГТРК перекупила Малахова». «Во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт)», - подчеркнул Максимов.

ого, говорят ВГТРК перекупил Малахова. во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт).— Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.

Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил в твиттере и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов. «Это [уход Малахова] факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья», - написал он.



Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья https://t.co/ToqQBoGpTA— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 30 июля 2017 г.