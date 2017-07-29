Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Примадонна извинилась перед журналистами. И объяснила нежелание общаться плохим самочувствием.

В эти минуты на берегу Каспийского моря начался творческий вечер Аллы Пугачевой . Она стала хедлайнером международного фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в Баку. Певица должна исполнить под занавес концерта семь песен, среди которых как новые композиции "Под одним флагом", "Тянет сердце руку", так и проверенные временем хиты – "Птица певчая", "Очень хорошо", "Птица певчая" и "Я тебя никому не отдам".

А днем певица приехала на саундчек (настройка звука). Правда, была на сцене недолго. После этого быстро села в автомобиль представительского класса и не отказалась общаться с репортерами. Артистка объяснила это тем, что не очень хорошо себя чувствует. "Болею сильно, извините", - заявила она журналисту программы "Ты не поверишь!", который поинтересовался у певицы настроением и самочувствием.

Проблемы со здоровьем можно объяснить и возраст артистки, и долгим перелетом в Баку, и 40-градусной жарой в столице Азербайджана, и диабетом помноженном на проблемы с сердцем, которые преследуют артистку.

Отметим, в начале июня поклонников Аллы Пугачевой не на шутку встревожили слухи о том, что певица якобы оказалась в больнице. Одни говорили, будто ей всего лишь была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца), другие же твердили, что Примадонне провели стентирование.