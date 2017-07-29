Телеведущую Гриффин не накажут за шутку с головой Трампа

Гриффин рассказала, что подозрения с нее сняты, и она оправдана, передает ТАСС . "Я больше не нахожусь под следствием. Дело закрыто. Я полностью реабилитирована. Наконец-то", - призналась телеведущая.

В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс опубликовал скандальный снимок. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, вызвав преимущественно негативные отклики. Сам президент заявил в Twitter, что Гриффин должно быть стыдно.

Гриффин принесла извинения за свой поступок. Она согласилась, что перешла черту.