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Телеведущую Гриффин не накажут за шутку с головой Трампа
Федеральное бюро расследований США прекратило расследование в отношении американской актрисы и телеведущей Кэти Гриффин, которая ранее неудачно пошутила про президента Дональда Трампа. Она сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо главы государства.
Гриффин рассказала, что подозрения с нее сняты, и она оправдана, передает ТАСС. "Я больше не нахожусь под следствием. Дело закрыто. Я полностью реабилитирована. Наконец-то", - призналась телеведущая.
В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс опубликовал скандальный снимок. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, вызвав преимущественно негативные отклики. Сам президент заявил в Twitter, что Гриффин должно быть стыдно.
Гриффин принесла извинения за свой поступок. Она согласилась, что перешла черту.
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