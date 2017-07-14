Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков



Алеся Кафельникова отреагировала на шумиху. которая поднялась после отчаянных постов ее отца, оставленных в Twitter. В них Евгений Кафельников заявил, что он "отец-неудачник" и добавил слово "наркотики".

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Все началось с того, что несколько часов назад на своей официальной страничке в социальной сети Twitter прославленный теннисист Евгений Кафельников оставил несколько тревожных сообщений. "Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт.Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – написал Кафельников. сопроводив последнее слово изображениями опущенного вниз большого пальца руки и черепа с костями.





Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на клич о помощи. Некоторые поклонники сделали вывод, что таким образом Кафельников сообщил о наркотической зависимости своей юной дочери, модели Алеси Кафельниковой. А кто-то в своих догадках пошел еще дальше и предположил, что на запрещенные препараты ее "подсадил" нынешний возлюбленный рэпер Pharaoh, в миру более известный как Глеб Голубин

Журналисты решили прояснить ситуацию и обратились за комментариями к самой Алесе. Та оказалась немногословна. "Со мной все хорошо, папа писал не обо мне", – цитирует манекенщицу Life.ru.



Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 14 2017 в 4:10 PDT

Напомним, о том, что у Алеси Кафельниковой и Глеба Голубина роман, журналисты начали подозревать в январе. Тогда папарацци засняли парочку, держащуюся за ручки, в торговом центре. Также журналисты выяснили, что Глеб Голубин, сын бывшего генерального директора московского футбольного "Динамо", – исполнитель клауд-рэпа. На данный момент Глеб является самым известным рэпером, работающим в данном жанре в России.