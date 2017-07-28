Нонна Мордюкова: как актриса пережила потерю единственного сына



Teleprogramma.pro узнала, как Нонна Викторовна пережила гибель своего единственного ребёнка.

Наталья Варлей, Константин Райкин,

Владимир Вячеславович появился на свет 29 февраля 1950 года. Отношения у его родителей были весьма непростыми – Мордюкова и Тихонов абсолютно не подходили друг другу. Они продолжали жить вместе только из-за сына. В конце концов, спустя 13 лет их брак всё-таки распался. Юный Володя рос в актёрской семье, поэтому вопрос выбора будущей профессии перед ним не стоял. По настойчивой просьбе своей матери (вообще Александр хотел пойти учиться на юриста) он поступил в Московское театральное училище имени Бориса Щукина. Его сокурсниками были Юрий Богатырёв Наталья Гундарева и другие молодые артисты, которые через несколько лет стали настоящими звёздами советского кинематографа.

Первая супруга Владимира Тихонова Наталья Варлей вспоминала, что он всегда очень сильно переживал из-за того, что был сыном народных кумиров. Статус «звёздного отпрыска» не давал ему покоя. Ещё во время учёбы он начал злоупотреблять алкоголем, а также пристрастился к наркотикам – кто-то из приятелей предложил ему попробовать таблетки, принесённые с собой на одну из студенческих вечеринок. После этого он даже попал в больницу. В тот год Нонна Мордюкова снималась в картине «Комиссар». Пагубное пристрастие Тихонова младшего стало причиной двух инсультов. Всю жизнь он пытался бороться со своим пагубным пристрастием, однако так и не смог остановиться. В кино Владимир Вячеславович играл исключительно положительных, добрых персонажей. За свою короткую жизнь он успел сняться в 12-ти картинах.





Скоропостижный уход Владимира Тихонова стал сокрушительным ударом для всех, кто его любил. Нонна Викторовна души не чаяла в своём сыне и всегда надеялась на то, что он сможет изменить ситуацию и вырваться из порочного круга. Однако реальность оказалась очень жестокой. В 1971 году Нонна Мордюкова и Владимир Тихонов вместе снялись в картине Николая Москаленко «Русское поле». Этот фильм оказался пророческим – по сюжету героиня Мордюковой хоронит своего единственного сына, который погибает на границе. Владимира не стало летом 1990 года. Причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность.



Нонна Викторовна с трудом пережила первый год после смерти сына. Она практически не выходила из дома, а в разговорах с близкими постоянно повторяла, что это именно она виновата в гибели Владимира. По её собственному признанию, Мордюкова не уделяла достаточного внимания своему ребёнку. В своей автобиографической книге «Не плачь, казачка!» она рассказывает, что после рождения ребёнка она с головой ушла в работу. На воспитание сына у неё просто не было времени. Позже она всеми правдами и неправдами пыталась вытащить Владимира из трясины, однако ключевой момент был упущен. В 1993 году Нонна Мордюкова приняла участие в съёмках ток-шоу «Тема», которое тогда вёл Владислав Листьев . Телеведущий, который тоже потерял своего сына, очень деликатно поинтересовался у актрисы, как она смогла пережить боль после его смерти. Мордюкова тогда ответила, что горе никуда не ушло. Она сказала: «Когда это случилось, у меня паровозное колесо стояло на груди. Дышать было нечем года полтора. Потом это колесо сошло, но вот здесь остался стакан слёз. Это уже навсегда».



Виноватым в случившейся трагедии считал себя и Вячеслав Тихонов . В жизни он был немногословным человеком, а после 11 июня 1990 года знаменитый артист полностью ушёл в себя и практически ни с кем не разговаривал.

Нонна Викторовна пережила своего единственного сына на 18 лет. Эти годы стали самыми горькими в её жизни. Мордюкова, всегда производившая впечатление очень сильной женщины, на самом деле была очень уязвимым человеком. Смерть Владимира Тихонова навсегда отняла у великой актрисы возможность радоваться жизни. Она скончалась в 2008 году. Похоронили артистку рядом с сыном на Кунцевском кладбище. На чёрном гранитном памятнике выгравированы их портреты, имена, даты жизни и колосья, напоминающие о картине «Русское поле», на съёмках которой мать и сын трудились вместе.