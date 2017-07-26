Маколей Калкин похорошел

В сети отметили позитивные улучшения во внешнем виде американского актера Маколея Калкина. На похорошевшего звезду фильма «Один дома» обратил внимание, в частности, портал Buzzfeed.

«Что за черт, смотрите все, каким горячим стал Маколей Калкин », — гласит пост издания в Twitter.

Ресурс опубликовал недавнюю фотографию актера, сделанную на заправке, где он купил три пачки сигарет.

The Curious case of Macaulay Culkin. pic.twitter.com/c6kmtgy23k— Filomena Specter (@Yo_Filomena) 26 июля 2017 г.

Многие пользователи сравнили снимок с кадрами, запечатлевшими Калкина в последние годы.

«Любопытная трансформация Маколея Калкина», — написала @Yo_Filomena.

«Маколей Калкин выглядит здоровым как никогда, после того как изменил свою жизнь к лучшему», — отметили в аккаунте @YahooCelebUK. О каких изменениях идет речь, не уточняется, но, как отмечает Buzzfeed, актер в тот день ужинал с актрисой канала Disney Channel Брендой Сонг.

В последние годы у 36-летнего актера были проблемы с наркотиками. В 2004 году Калкин был арестован с 17 граммами марихуаны и двух других запрещенных веществ.