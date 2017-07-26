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Раскрыты гонорары звезд на корпоративах
В 2017 году самой приглашаемой на корпоративы знаменитостью стала ведущая Ольга Бузова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора концертного отдела «Кремль концерт» Сергея Лаврова.
По его словам, раньше клиенты про Бузову «даже не спрашивали». «Но стоило Ольге развестись с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом запеть, как она стала королевой корпоративов», - рассказал он. В среднем у ведущей около 15 концертов в месяц, она зарабатывает около 20 миллионов рублей, утверждает Лавров. Он добавил, что стоимость рекламных постов в Instagram Бузовой начинается от 200 тысяч рублей, а ее зарплата на проекте «Дом-2» составляет около трех тысяч долларов (около 180 тысяч рублей).
Следом за Бузовой, по данным Лаврова, идет певец Филипп Киркоров, почти в два раза поднявший цену за свое корпоративное выступление. «Можно сказать, что сейчас Киркоров зарабатывает на порядок больше своих коллег», - отметил собеседник «КП».
«И, конечно же, в тройке лидеров - Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград». Гонорар у него большой, но народ заказывает. Хулиганы из «Ленинграда» по-прежнему в тренде», - заявил Лавров.
Он добавил, что певица Алла Пугачева сейчас редко выступает на корпоративах, и цена за ее выступление высокая - около 250 тысяч евро (более 17 миллионов рублей).
Среди ведущих, по его словам, наиболее популярен Игорь Верник. «Во-первых, он хорошо работает, во-вторых, по сравнению со своими коллегами, недорого берет (конферанс актера стоит от 15 тысяч евро (чуть более миллиона рублей). Дешевле, чем тот же Иван Ургант, раза в три», - сказал Лавров. Также он отметил ведущую Леру Кудрявцеву, которая, «если недалеко лететь», берет 700 тысяч рублей за праздник.
Как утверждает Лавров, у ведущей Ксении Собчак сейчас мало заказов из-за ценника в два миллиона рублей. Также популярность среди заказчиков корпоративов потеряли артисты 90-х - Татьяна Овсиенко, Алена Апина и Татьяна Буланова.
Сергей Шнуров Иван Ургант Ольга Бузова Татьяна Овсиенко Еще 8 тегов
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