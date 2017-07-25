Анастасия Волочкова получила предложение руки и сердца: «Это было неожиданно и безумно красиво»



Известная балерина Анастасия Волочкова одна воспитывает дочь. Не так давно она призналась, что очень хотела бы родить сыночка. Кандидат в мужья не заставил себя долго ждать. После серии благотворительных концертов в Крыму артистку ждал сюрприз: она получила предложение руки и сердца от мужчины, с которым была знакома уже несколько лет, но он не показывал своих чувств.

Все случилось в городе Феодосия. «Это было так неожиданно! И безумно красиво. Знаете, я не раз говорила: для меня главное не красивые слова или громкость имени, а дела и поступки. Этот человек совершил ради меня невероятный подвиг: бросил все дела и прилетел в Крым специально для того, чтобы посмотреть мои выступления», — рассказала она корреспонденту Woman's style.



«Я попросила дать мне некоторое время. Такие решения в один день не принимаются. Тем более, что его предложение просто застало меня врасплох. К этому я была совершенно не готова», — кокетничает звезда.