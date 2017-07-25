Внезапная смерть перечеркнула все планы Лолиты

В семье певицы случилось горе. В итоге пришлось отказаться от летнего отдыха.

"Лолита, а Вы были уже в отпуске? Удалось отдохнуть?" – спросил у певицы корреспондент. "Нет, я в этом году осталась без отдыха, – вздохнула артистка. – У нас были планы, но у Димки (супруг Милявской. – Прим. ред.) в начале июля в Могилеве умер отец. Пришлось все отменить. И уже, видимо, не получится сделать паузу". До конца августа у Лолиты все расписано – она выступает в Сочи, Геленджике, Ялте, Алуште и других курортных черноморских городах.