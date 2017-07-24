Почему Голубкина рассталась с Ливановым

Новость о том, что свадьба Бориса Ливанова Марии Голубкиной под угрозой срыва, взбудоражила Сеть. Поклонники недоумевают, а бывшие жених и невеста томят неравнодушных загадками и недомолвками.

Сын российского Шерлока Холмса , Борис Ливанов, намекнул в Facebook о том, что свадьбы с Марией Голубкиной поклонникам ждать не стоит. "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость и шалость удалась, счастливо оставаться, милая Маша. Эй, было весело, если честно!", – написал Борис.

Это заявление шокировало многочисленных фолловеров Ливанова. "Свадьбы не будет?", "Ну, вот...", "Так. Я что-то то не поняла юмора.", "Ты шутишь?", "Блин. Какое расстройство", "Ребята, зачем была нужна эта шалость?", – не смогли сдержать любопытства и удивления подписчики.

Dni.Ru обратились за комментариями к несостоявшейся супруге Бориса, актрисе Марии Голубкиной. "Я не шутила. Я просто передумала. Я же взрослая тетя и понимаю, что мне должно быть хорошо, а не наоборот", – усмехнулась артистка.

Кто шутил, а кто не шутил, покажет время. Одно ясно наверняка – пара к алтарю идти передумала. Чем не же не угодил Мирии Борис, доселе неизвестно. Василий Ливанов , на вопрос корреспондента Dni.Ru о том, что же произошло между сыном и его возлюбленной, вздохнув, ответил: "Мы предпочитаем не комментировать личную жизнь Бори".

Напомним, впервые подробности отношений Марии Голубкиной с Борисом Ливановым стали ясны на передаче "Секрет на миллион". Теперь уже бывшие возлюбленные познакомились 25 лет назад на крыльце театрального вуза. Лишь недавно они возобновили общение. Причем, первый шаг к сближению сделал Борис.

По признанию Марии, все произошло стихийно: он представил ее родителям, пара познакомила детей. И даже тюремный срок за убийство ничуть не смутил Голубкину. Мария с насмешкой отреагировала на вопрос о криминальном прошлом избранника, назвав будущего супруга мужчиной опытным.