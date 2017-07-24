Перед смертью Олег Яковлев прогнал жену

Гражданская жена Олега Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как артист попал в больницу и почему прогонял ее из палаты незадолго до смерти.

Олегу Яковлеву стало плохо 13 июня, однако певец до последнего оттягивал поход ко врачу. Когда же он все же обратился за медицинской помощью, его положили на обследование и оказалось, что у него двусторонняя пневмония. У артиста даже были некоторые улучшения, поэтому его гражданская жена Александра Куцевол не сомневалась, что ее возлюбленный поправится.

"В нашу последнюю с ним встречу я пришла к нему в больницу и сообщила, что в конце июля намечены концерты в Эстонии и Петербурге, уже пришла предоплата от организаторов, нужно скорей поправляться. А Олег не любил эти визиты в палату, он говорил: "Так, все идите отсюда! Долгие проводы – лишние слезы". Потом взял меня за руку, я его поцеловала и уехала. А буквально на следующий день стало плохо, он попал в реанимацию", – рассказала Куцевол.

Когда Александре сообщили о смерти Олега, она не стала биться в истерике. "Я быстро взяла себя в руки. Пошла в душ, спокойно оделась и начала решать вопросы. Я никогда никого не хоронила, не знала, как и что делать, но понимала, что необходимо быть сильной. Поэтому не могла себе позволить впасть в истерику, у меня, наверное, открылись какие-то скрытые резервы, сама не ожидала. Да и Олег бы не хотел, чтоб рыдала, убивалась, он учил меня быть сильной, и я с ним стала такой. И на похоронах нужно было выглядеть достойно, быть красивой, а не с опухшими глазами. Олег всегда хотел, чтобы я была эффектной, он был эстетом", – отметила Александра.