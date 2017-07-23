Принцы Уильям и Гарри впервые откровенно рассказали о матери

В новом документальном фильме о Диане приняли участие сыновья погибшей принцессы – принцы Уильям и Гарри. Они впервые откровенно рассказали об отношениях с матерью, о трогательных моментах из ее жизни, о своих воспоминаниях, связанных с ней. Накануне премьера проекта западные источники обнародовали некоторые эпизоды картины. Больше всего братья жалеют о том, что в ночь гибели матери, не смогли с ней дольше поговорить.



- Прошло 20 лет. Мы с Гарри не были готовы к тому, чтобы взять и все рассказать. Но сейчас я чувствую, что наступило то самое время, когда мы можем немного поделиться. Мы никогда не давали такого откровенного публичного интервью, но сейчас наступил подходящий момент... Жаль больше всего, что в тот последний день ее жизни, когда мы говорили по телефону, нельзя было пообщаться подольше... Хочется вернуть такие моменты назад, - рассказали принцы Уильям и Гарри.



Они также отметили, что мать кардинально отличалась от других представителей королевской семьи.



- Это первый случай, когда мы вместе говорим о нашей маме... Она была одним из самых капризных родителей на свете. Ну, знаете, в том смысле, что она любила смеяться, весело проводить время, отказывалась делать то, что ей навязано, - заявил Гарри.



Кроме того, в документальном фильме будет показано интервью с Гарри Гербертом – близким другом Дианы. Он не скрывает, что отношения между принцессой и ее супругом были хуже, чем можно даже предположить. Единственным спасением в жизни Дианы были ее сыновья, только в них она находила утешенье.



Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года вместе с продюсером, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом в туннеле на набережной реки Сены в Париже.