Грузовики Киркорова возмутили жителей Ялты



Жителей Ялты возмутило то, как на городской набережной припарковались фуры, в которых команда певца Филиппа Киркорова перевозит гастрольное оборудование. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «Ялта 24».

Горожане утверждают, что грузовики, заехав на пешеходный участок, перекрыли доступ к скамейкам и нанесли ущерб дорожному покрытию.





«На этой неделе работники ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление — прим. «Ленты.ру» ) только закончили менять ломаную плитку. Вся работа коту под хвост! А обида работников, меняющих плитку на солнцепеке? А выброшенные бюджетные деньги», — приводит издание слова депутата городского совета Олега Пихтирева.



«Как можно такое разрешать?! А ведь наверняка есть разрешение, выданное местным муниципалитетом. Вот надо того, кто его подписал, сразу в отставку. Ущерб рассчитать, по суду с виновного взыскать. И точка», — цитирует издание ялтинца Юрия Кленова

Киркоров приехал в Крым в ходе масштабного тура «Я», который стартовал в марте 2016 года. Концерт в Ялте намечен на 21 июля. 30 апреля певцу исполнилось 50 лет.