Подсчёт затрат на свадьбу дочери судьи Хахалевой займёт ещё три дня

Свадьбу дочери судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев. К таким выводам пришел краевой совет судей.



«Члены совета изучили документы, включая платежки от владельцев ресторана и от владельцев помещения, которое арендовали для свадьбы. Так, в договоре об аренде помещения и проведении банкета на сумму около 2 млн рублей плательщиком указан бывший супруг судьи Роберт Хахалев, — рассказал председатель совета Владимир Кисляк. — Второй договор — по организации свадебного торжества. Стоимость этих услуг — 2,5 млн, и сторона в договоре — Хахалев Роберт Оникович».



Впрочем, окончательная сумма затрат на торжества, по словам Кисляка, станет известна только в понедельник, когда специальная комиссия из пяти человек изучит всю документацию.



«Общую сумму я не могу пока озвучить, потому что есть некоторые моменты, на которые мы также хотели бы обратить внимание. В итоговом заключении мы, безусловно, все цифры приведём. Сейчас могу лишь сказать одно — согласно документам, заказчиком является Хахалев Роберт Оникович», — сказал Кисляк.



Выяснять, за чей счет гуляли гости на свадьбе дочери судьи Хахалевой, совету судей пришлось после широкого общественного резонанса, который вызвал размах торжеств.



Скандальная свадьба





Свадьбу Софьи Хахалевой и следователя СК по Краснодарскому краю Вадима Бадалова отмечали в престижном краснодарском банкетном зале Galich-Hall. На свадьбе было около трёхсот гостей, для которых выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. СМИ отмечали, что стоимость подобного мероприятия явно не соответствовала заработкам судьи.

Согласно имущественной декларации за 2016 год, опубликованной на сайте краевого суда, доход Елены Хахалевой составил 2 миллиона 641 тысячу рублей (то есть в среднем 220 тысяч рублей в месяц). Сведений о супруге судьи и его доходах в декларации нет.



Хахалева заявила, что торжество оплачивал её бывший муж. «Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу», — пояснила она.



В свою очередь бизнесмен Хахалев заявил, что артисты выступали бесплатно, а на свадьбу он потратил «всего» пять миллионов рублей.



«На свадьбу ушло максимум пять миллионов рублей, — рассказал журналистам предприниматель.— А больше всего трат было на оплату зала, куда уже входил и банкет, ведущие и музыка. Платье дочки обошлось в 110 тыс. рублей, я его оплатил со своей банковской карты. У меня заработки официальные, я отчитываюсь о доходах в налоговой. А сколько трачу на своих детей — это моё личное дело и оправдываться за свадьбу я не собираюсь».



Микрокредиты и автоломбард



Роберт Хахалев действительно является крупным предпринимателем и владельцем сразу нескольких фирм. Так, официально Хахалев числится соучредителем ООО «Микрокредитная компания «Тополь», которая была организована 16 октября 2013 года. По данным базы «Контур.Фокус», уставной капитал организации составляет пять миллионов рублей. При этом, согласно официальным финансовым отчётам, датированным 2015 годом, выручки у компании нет. В залоге у «Тополя» сейчас находятся двадцать единиц автотранспорта, в том числе автомобили Мерседес-Бенц S350 и BMW, а также тракторы «Беларус».



На сайте компании указано, что организация успешно существует на рынке уже пять лет, мгновенно одобряет займы заявителям с любой кредитной историей.



За это время фирма выдала займов на общую сумму 20 млн руб. двум тысячам клиентов, 1980 из которых оказались довольны услугами, говорится на сайте компании.



На сайте ростовщика указано, что большинство видов займов выдается по процентной ставке от 15% годовых. Однако в размещенном на портале документе «Правила предоставления займов» прописано, что минимальная ставка — 60% годовых. При этом за многие операции, например, за ускоренное рассмотрение заявки или выезд представителя для заключения договора, компания берет с клиента комиссию.



Впрочем, эксперты отмечают, что высокие проценты по краткосрочным микрозаймам вполне законны.



Также Роберт Хахалев числится соучредителем ломбарда «Автофинанс», трёх строительных фирм: «Инвест-Строй», «Миргород» и ООО «ФСК Капитал», таксомоторной фирмы ООО «Квадрат-такси» и крестьянско-фермерского хозяйства.



При этом, судя по официальным данным, все эти фирмы не только не приносят дохода, но и являются убыточными.



Согласно финансовым отчетам, размещенным в базе «Контур.Фокус», в прошлом году общие убытки предприятий Хахалева составили два миллиона рублей.



Агропредприятие «Новоивановское»



Однако не во всех фирмах, связанных с именем Роберта Хахалева, он числится в учредительных документах. Так, сам Хахалев в интервью СМИ в течение многих лет неоднократно комментировал деятельность аграрного предприятия «Новоивановское». Федеральная и кубанская пресса регулярно называет Хахалева то инвестором, то владельцем, то гендиректором фирмы.



По данным Контур.Фокус, предприятие было образовано в 2004 году. Учредителем ООО «Новоивановское» значится Олег Шпак, директором Владимир Мазуренко. В числе нынешних совладельцев предприятия или прежних хозяев Роберт Хахалев не указывается. Также не отображают причастность Хахалева к этому бизнесу другие базы данных ЕГРЮЛ: СПАРК и Kartoteka.ru



Получить комментарий Хахалева на момент публикации не удалось. Однако ещё в 2009 году журналисты спрашивали самого бизнесмена, как его представлять, когда речь идет о «Новоивановском».



«Когда я позже поинтересовался у Хахалева, как же представить его в газете — председателем ли совета директоров или учредителем хозяйства, Роберт Оникович заявил, что… никакой должности в «Новоивановском» у него нет. «Я заинтересованное лицо, — застенчиво произнёс Хахалев. — Курирую это хозяйство. У меня есть в этом хозяйстве финансовые интересы», — так описывал свою встречу с Хахалевым журналист газеты «Крестьянин», писавший статью о спорах вокруг земельных паев.



Согласно данным последнего финансового отчета за 2015 год, выручка предприятия составляла 523 млн рублей, прибыль — 83 млн рублей.





Также год назад « Российская газета » рассказывала о сельхозпредприятии «Новоивановское», благодаря которому одноимённая станица процветает. Налоги агропредприятия, как сообщало «РГ» в 2016 году, составляют почти половину поступлений в местный бюджет.

Согласно данным официального сайта Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, в 2015 году общий объем поступлений в бюджет станицы составил 10,6 млн рублей, в 2016 году — 11,7 млн рублей. Если предположить, что половина поступлений — это налоги агропредприятия, то получается, что ООО «Новоивановское» за два года заплатило в местный бюджет около 11 млн рублей налогов.



Скакуны Хахалева



Так же, по данным специализированного сайта Ипподром.РУ, Роберту Хахалеву принадлежат почти 44 скакуна, которые периодически участвуют в скачках. Например, жеребец Эндрио за последние полтора месяца трижды занимал призовые места на скачках в Казани. В 2013-м году Хахалев значительно обновил конюшни и выставил на продажу три десятка лошадей, каждый из них был оценен в сумму от 200 до 400 тысяч рублей.