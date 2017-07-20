Юрий Лоза о призыве Жириновского не ездить на «мафиозные» свадьбы: «Зачем лепить горбатого?»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, откуда у судьи 2 млн долларов на праздник с известными артистами. Он назвал «золотую свадьбу» дочери судьи в Краснодарском крае «мафиозной». Жириновский заявил, что деньги на ее проведение были заработаны нечестным путем, и попросил артистов не ездить на юг России на свадьбы.

Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР:

«Вбухали огромные деньги. Первый признак — приезжие артисты. Раз из Москвы нагнали артистов, значит, свадьба далеко за 1 млн долларов, вполне обоснованная цифра — 2 млн. Папаша — латифундист. Я попросил бы артистов не ездить на юг на эти свадьбы. Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур, едете обслуживать жулье по стране. Не только на этой свадьбе, на всех остальных, сколько я видел, прямо вор в законе, и пляшут все наши артисты. Деньги не пахнут? Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, тех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и преступников».

Business FM узнала мнение известных музыкантов о призыве Владимира Жириновского.

Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс»:

«Бывают такие случаи, когда мы едем на заказные мероприятия, и я лично не знаю, у кого мы играем, если это не мои знакомые. Высказывания Владимира Вольфовича — это всегда слишком инфантильные, эмоциональные речи. Такие слова в отношении людей можно произносить только после решения суда. Если суд действительно признал людей преступниками, тогда и спрашивать никого ни о чем не надо. Все эти крики ради крика и существуют. Как можно не совершать свою работу? Моя работа — музыкант, за деньги я играю и пою, и не важно, кто передо мной находится. Если мои бизнес-условия выполняются, я играю, потому что народ, который любит и слушает музыку, вне политики в данной ситуации».

Призыв лидера ЛДПР не поддерживает и музыкант Юрий Лоза

Юрий Лоза, музыкант:

«Жириновский говорит сколько хорошего, полезного, важного, нужного и интересного, столько и чепухи. В данном случае он сморозил такую глупость, которая дискредитирует многие его хорошие, замечательные высказывания. Политик все-таки должен отвечать за свои слова. Он себе хоть на минуточку представляет, как музыкант может отследить честность или нечестность тех или иных денег? Он должен идти в Следственный комитет , брать у них справку о том, что человек, пригласивший его, заработал честно? Или он должен сам провести собственное независимое расследование, нанять частного детектива? Прежде чем ляпать такую ерунду, надо, наверное, подумать. Я понимаю, что у наших политиков очень часто идут декларативные лозунги: дать, сделать, решить какую-то проблему. Ребята, сначала объясните, как вы собираетесь это делать? Если вы не знаете как, зачем же тогда лепить горбатого, какой смысл?»

Продюсер Иосиф Пригожин также против бойкота свадеб на юге России.

Иосиф Пригожин, продюсер:

«Мне лично неприятно, и я бы не хотел, чтобы оскорбляли моих любимых артистов, с которыми мы дружим на протяжении многих лет и которых я знаю как порядочных людей. Артисты зарабатывают деньги. Я не знаю, выступал ли Меладзе или кто-то за деньги, может, у них есть отношения. Поверьте мне, Кобзону давно деньги не нужны, он великий человек, и я не думаю, что он выступал там за деньги. Свадьба детей — это святое, и посягать на святое нельзя. Получается, что гулять в России тоже становится опасным. Если человек, например, находится на той или иной должности, что теперь, ему нельзя?»