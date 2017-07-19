"Золотая" судья назвала зачинщика скандала со "свадьбой за $2 млн"



Краснодарская судья Елена Хахалева заявила, что знает, кто стоит за распространением снимков со скандальной свадьбы её дочери, и какие мотивы движут недоброжелателем. Слова судьи передаёт « Экспресс-газета ».

«Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать. Устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Вот в этом, считаю, разобраться действительно стоит», - заявила Хахалева.

