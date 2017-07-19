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"Золотая" судья назвала зачинщика скандала со "свадьбой за $2 млн"
Краснодарская судья Елена Хахалева заявила, что знает, кто стоит за распространением снимков со скандальной свадьбы её дочери, и какие мотивы движут недоброжелателем. Слова судьи передаёт «Экспресс-газета».
«Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать. Устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Вот в этом, считаю, разобраться действительно стоит», - заявила Хахалева.
Хахалева добавила, что за скандалом стоит предприниматель Андрей Коровайко, владеющий в Испании отелями для гомосексуальных пар. Кроме того, бизнесмен возглавляет концерн «Покровский» и входит в топ рейтинга крупнейших российских землевладельцев по версии BEFL. Предположительно, Коровайко создал мошенническую схему по присвоению активов компании «Артекс-Агро», принадлежавших ранее вдове криминального авторитета Сергея Цапка Надежде Цапок. Более пяти тысяч гектаров земли и сотни миллионов рублей перешли 86-летней Анне Данько. Сама пенсионерка о сделке ничего не знала. Хахалева отказалась признать сделку легитимной.
15 июля в интернете появилось видео со свадьбы Софьи Хахалевой и сотрудника Следственного комитета Вадима Бадалова, которая, как говорилось в подписи к ролику, «потрясла Краснодарский край». На ней присутствовали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков. По сообщениям ряда СМИ, на выступление артистов было потрачено два миллиона долларов. Церемония прошла 10 июня в концертном зале Galich Hall. По слухам, молодожёны получили в подарок Bentley. Отец невесты, бизнесмен Роберт Оникович опроверг эту информацию и заявил, что на свадьбу дочери потратил 4,5 миллиона рублей, а известные музыканты выступили по старой дружбе. Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили заявили, что не получали гонорар за свои выступления.
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