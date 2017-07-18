У Виктории Дайнеко случился пожар



Дайнеко выложила в своем Инстаграм фото на документы, и, казалось бы, совершенно обычный пост. Но вот, то, что девушка написала в нем, ужаснуло многих.

Оказывается, в квартире девушки случился пожар. Стиральная машинка певицы загорелась. Случилось это прямо на глазах Виктории. Она очень испугалась, но сумела остановить пожар вовремя, пока он не распространился по квартире и на соседние жилища. Виктория призналась, что это для неё очень стрессовая ситуация.

В комментариях поклонники певицы выразили свои переживания по поводу случившегося. Также они пожелали девушке по-быстрее прийти в чувства. Некоторые фанаты признались, что такое случалось и с ними, но все обошлось.



За судьбу Виктории переживают многие. Фанаты жалеют девушку, ведь она терпела измены мужа и сейчас воспитывает их общую дочь одна.



Не так давно Дайнеко говорила о том, что ей все дается тяжело с момента беременности, которую она переживала очень сложно, ведь ей не нравилась ее фигура и томило ожидание встречи с ребенком.