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У Виктории Дайнеко случился пожар

Дайнеко выложила в своем Инстаграм фото на документы, и, казалось бы, совершенно обычный пост. Но вот, то, что девушка написала в нем, ужаснуло многих.
Оказывается, в квартире девушки случился пожар. Стиральная машинка певицы загорелась. Случилось это прямо на глазах Виктории. Она очень испугалась, но сумела остановить пожар вовремя, пока он не распространился по квартире и на соседние жилища. Виктория призналась, что это для неё очень стрессовая ситуация.

Вообще это просто фото на документы. Но разговор не о нем. Никогда! Слышите?!? Никогда не оставляйте включённые электроприборы, когда ложитесь спать или уходите из дома! Сегодня на моих глазах абсолютно неожиданно, абсолютно нормальная стиральная машина загорелась! За считанные секунды ванная заполнилась дымом, а квартира едким запахом гари. Спасибо моей Натене @archi_kutcebo за то что вместе мы очень оперативно сработали и спасли от пожара весь дом, ну и добрым рабочим в посёлке, что быстро пришли на помощь. Это правда очень страшно. Особенно когда дома с ребёнком... Слава Богу все целы и все хорошо закончилось, за исключением умершей стиральной машины. А по набору того что хватаешь в первую очередь выбегая из квартиры, которая грозит тем что сгорит, можно составлять психологический тест😂😂😂

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)

В комментариях поклонники певицы выразили свои переживания по поводу случившегося. Также они пожелали девушке по-быстрее прийти в чувства. Некоторые фанаты признались, что такое случалось и с ними, но все обошлось.
За судьбу Виктории переживают многие. Фанаты жалеют девушку, ведь она терпела измены мужа и сейчас воспитывает их общую дочь одна.
Не так давно Дайнеко говорила о том, что ей все дается тяжело с момента беременности, которую она переживала очень сложно, ведь ей не нравилась ее фигура и томило ожидание встречи с ребенком.
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Виктория Дайнеко
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