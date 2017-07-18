У Виктории Дайнеко случился пожар
Вообще это просто фото на документы. Но разговор не о нем. Никогда! Слышите?!? Никогда не оставляйте включённые электроприборы, когда ложитесь спать или уходите из дома! Сегодня на моих глазах абсолютно неожиданно, абсолютно нормальная стиральная машина загорелась! За считанные секунды ванная заполнилась дымом, а квартира едким запахом гари. Спасибо моей Натене @archi_kutcebo за то что вместе мы очень оперативно сработали и спасли от пожара весь дом, ну и добрым рабочим в посёлке, что быстро пришли на помощь. Это правда очень страшно. Особенно когда дома с ребёнком... Слава Богу все целы и все хорошо закончилось, за исключением умершей стиральной машины. А по набору того что хватаешь в первую очередь выбегая из квартиры, которая грозит тем что сгорит, можно составлять психологический тест😂😂😂
Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)