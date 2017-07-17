Лопырева опубликовала отрывок из фильма «Кавказская пленница», в котором один из главных героев, Шурик, категорично говорит: «Свадьбы не будет!». «Всем хорошего настроения и отличного дня!» - такой подписью ведущая сопроводила этот пост.

Всем хорошего настроения и отличного дня! ❤️V Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Июл 18 2017 в 12:58 PDT

Ранее Кадыров рассказал, что свадьба певца и ведущей состоится 5 октября в Грозном. Глава Чечни отметил, что предложение было сделано на приеме в честь гостей презентации футбольного клуба «Ахмат». Он призвал россиян «покупать заранее билеты и бронировать номера в отелях», чтобы «попасть на свадьбу века». По его словам, жених и невеста «приглашают всех друзей и поклонников».

Позже информацию о свадьбе подтвердил и Басков. По его словам, в Грозном он подарил кольцо Лопыревой «и надеялся, что у них состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца свадьба». «Главное, Вика сказала: «Да». И я счастлив», - подчеркнул он.