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Лопырева ответила на предложение Баскова: "Свадьбы не будет!"

Телеведущая, Мисс России-2003 Виктория Лопырева на своей странице в Instagram прокомментировала поступившую от главы Чечни Рамзана Кадырова информацию о ее свадьбе с певцом Николаем Басковым.
Лопырева опубликовала отрывок из фильма «Кавказская пленница», в котором один из главных героев, Шурик, категорично говорит: «Свадьбы не будет!». «Всем хорошего настроения и отличного дня!» - такой подписью ведущая сопроводила этот пост.

Всем хорошего настроения и отличного дня! ❤️V

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)

Ранее Кадыров рассказал, что свадьба певца и ведущей состоится 5 октября в Грозном. Глава Чечни отметил, что предложение было сделано на приеме в честь гостей презентации футбольного клуба «Ахмат». Он призвал россиян «покупать заранее билеты и бронировать номера в отелях», чтобы «попасть на свадьбу века». По его словам, жених и невеста «приглашают всех друзей и поклонников».

Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial , Валерией @valeriya , Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif , Игорем Верником @ivernik , Игорем Крутым @igor_krutoy , Яной Рудковской @rudkovskayaofficial , Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Позже информацию о свадьбе подтвердил и Басков. По его словам, в Грозном он подарил кольцо Лопыревой «и надеялся, что у них состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца свадьба». «Главное, Вика сказала: «Да». И я счастлив», - подчеркнул он.

Доброе утро всем💥

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

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