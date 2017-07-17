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Павлиашвили объяснил участие в свадьбе за $2 млн
Сосо Павлиашвили подтвердил информацию, что выступил на свадьбе у дочери судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой бесплатно. Слова певца передаёт портал LIFE.
«Приехал на второй день я, поздравил детей-грузин. Ребята попросили. Поздравил полчаса и по своим делам уехал. У меня своё выступление было в Краснодаре. […]Раздули, как будто я преступление какое-то совершил. Бесплатно, без ничего поздравил людей, грузин, которые из Тбилиси приехали. Я их не видел уже несколько лет», — заявил Павлиашвили.
Павлиашвили добавил, что СМИ «раздувают большую шумиху» из истории со свадьбой. Ранее певец Валерий Меладзе заявил, что не получал за своё выступление гонорар. Николай Басков заявил, что был «подарком» семье судьи от их друзей.
15 июля в интернете появилось видео со свадьбы дочери судьи Краснодарского края Елены Хахалевой Софьи Хахалевой и сотрудника Следственного комитета Вадима Бадалова, которая, как говорилось в подписи к ролику, «потрясла Краснодарский край». На ней присутствовали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков. По сообщениям ряда СМИ, на выступление артистов было потрачено два миллиона долларов. Церемония прошла 10 июня в концертном зале Galich Hall. По слухам, молодожёны получили в подарок Bentley. Отец невесты, бизнесмен Роберт Хахалёв опроверг эту информацию и заявил, что на свадьбу дочери потратил порядка 5 миллионов рублей, а известные музыканты выступили по старой дружбе.
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