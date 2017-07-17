Павлиашвили объяснил участие в свадьбе за $2 млн





Сосо Павлиашвили подтвердил информацию, что выступил на свадьбе у дочери судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой бесплатно. Слова певца передаёт портал LIFE.

«Приехал на второй день я, поздравил детей-грузин. Ребята попросили. Поздравил полчаса и по своим делам уехал. У меня своё выступление было в Краснодаре. […]Раздули, как будто я преступление какое-то совершил. Бесплатно, без ничего поздравил людей, грузин, которые из Тбилиси приехали. Я их не видел уже несколько лет», — заявил Павлиашвили.





Павлиашвили добавил, что СМИ «раздувают большую шумиху» из истории со свадьбой. Ранее певец Валерий Меладзе заявил, что не получал за своё выступление гонорар. Николай Басков заявил, что был «подарком» семье судьи от их друзей.