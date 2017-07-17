В Москве госпитализировали Марию Аронову

По данным издания, 45-летняя Аронова находится в стационаре «одной из лучших московских клиник». На что именно актриса жаловалась врачам, Life не уточняет.

При этом сама Аронова заявила, что всего лишь проходит стандартное обследование. «Я в отпуске и прохожу ежегодное обследование, чтобы в следующем театральном сезоне радовать зрителей», - сказала она.