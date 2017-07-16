Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов

«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет?» — возмутился Кобзон.

«Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости», — добавил артист.

Молодоженам — по некоторым данным, избранником дочери судьи Краснодарского краевого суда стал сотрудник регионального управления Следственного комитета — подарили автомобиль Bentley.