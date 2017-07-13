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Певица Натали обнажилась для обложки журнала
Певица Натали приняла участие в откровенной фотосессии с новорождённым сыном для обложки журнала «Счастливые родители». Об этом сообщает журнал «Cosmopolitan».
Фото: Cosmo
Мальчик родился 7 апреля. Третьего сына артистки назвали Евгением. В интервью изданию певица назвала воспитание детей «непростым трудом». С 1991 года Натали замужем за Александром Рудиным. В 2001 году у пары родился сын Арсений, в 2010 – Анатолий.
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