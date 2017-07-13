Лиза Пескова рассказала, как над ней посмеивались во французском интернате из-за проблем с кожей

"С раннего детства я мучилась с проблемной кожей и, как многие подростки, прошла через заболевание "акне" - обычным языком "прыщи". Много прыщей. В интернате во Франции надо мной открыто издевались. Как в фильмах, я, съежившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: "Боже, что на твоем лице?". Я жила в комнате с четырьмя особо "открытыми" девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с десятью слоями штукатурки. В московском же пансионе мне просто смотрели в лоб, и только некоторые осмеливались спросить, что же это такое. Этим летом в Москве начала ходить на карбоновый пилинг и Биосьютикал. Сейчас периодически высыпает , особенно после блинов с Нутеллой. К слову, проблем с мужским вниманием не было никогда", - рассказала свою историю Пескова.



В комментариях пользователи соцсети восхитились смелостью девушки и поблагодарили за рассказ, который, по мнению подписчиков, может быть полезен подросткам с аналогичными проблемами. К слову, возможно, именно трудности в общении со сверстниками помогли дочери пресс-секретаря президента обрести уверенность в себе. Сейчас Лиза Пескова может открыто высказаться по любому волнующему ее поводу, и, если потребуется, дать отпор злопыхателям.

