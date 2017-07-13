Лиза Пескова рассказала, как над ней посмеивались во французском интернате из-за проблем с кожей
С раннего детства я мучилась с проблемной кожей и, как многие подростки, прошла через заболевание "акне" - обычным языком "прыщи". Много прыщей. В интернате во Франции надо мной открыто издевались. Как в фильмах, я, съёжившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: "Боже, что на твоем лице?". Я жила в комнате с 4 особо "открытыми" девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с 10 слоями штукатурки. В московском же пансионе мне просто смотрели в лоб, и только некоторые осмеливались спросить, что же это такое. "Истинно говорю вам: это прыщи. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную." Я мучилась 4 года, с 12 до 15 лет, и ничто мне не помогало. Ходить на пляж, не убегать по вечерам от француженок и просыпаться на час позже мне дал возможность РОАККУТАН. Я лечилась в дерматологической клинике ЦНИКВИ. Надо было пропить определенное кол-во мг, а я бросила на последнем месяце лечения из-за кровавой сухости. В итоге, все началось заново и пришлось проходить курс по 2 кругу. (кстати во Фр перед началом курса надо проходить тесты на психику, они считают, что РКТН способствует психическому расстройству) Наружно я пользовалась Далацином и прижигалкой Holy Land. Также, нельзя было делать никакие косметические процедуры. Этим летом в Москве начала ходить на карбоновый пилинг и Биосьютикал к @sergeybarsukoff Сейчас переодически высыпает , особенно после блинов с Нутеллой🤦🏼♀️К слову, проблем с мужским вниманием не было никогда 🤷🏼♀️
Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)