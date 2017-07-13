Татьяна Навка рассказала о своей страсти к победе



Татьяна Навка приняла участие в необычном арт-проекте, рассказывающем об увлечениях звезд. Олимпийская чемпионка превратилась в плюшевую зайку. Итальянский креативный продюсер Микеле Чеппи презентовал благотворительную акцию «Звездные хобби помогают детям».

Главными лотами на аукционе стали плюшевые игрушки, созданные по образам 10 российских знаменитостей и их хобби. Когда Татьяну, перед тем как создать игрушку, спросили, какой она видит свою зайку, фигуристка сразу же выбрала образ фигуристки в роли Кармен. Ей хотелось, чтобы наряд игрушки повторял ее самый знаменитый сценический образ.



«Я очень положительно отношусь к благотворительности и люблю участвовать в подобных проектах, — поделилась Татьяна. — Моя зайка «Кармен» символизирует мою огромную страсть к спорту и победу на олимпийских играх. Я очень надеюсь, что моё участие в данном проекте поможет организаторам и фонду «Подари жизнь» одержать много побед в борьбе за детские жизни и здоровье!».







Компанию зайки Татьяны составили зверушки от других звезд. Например, зайку от Ренаты Литвиновой украшают элементы, неразрывно связанные с кино. Элегантность Зайки подчеркивает вечернее платье из тёмно-зеленого бархата, манто и жемчужные бусы ручной работы. Образ «зайки» от певицы Славы вдохновлён её хобби – садоводством, а «зайка» от иллюзионистов «Братьев Сафроновых» получился настоящим фокусником с волшебной шляпой. Арт-директор модного дома «Valentin Yudashkin» Галина Юдашкина увлекается верховой ездой. «Зайка-наездница» в её честь красуется в аристократичном костюме всадницы.